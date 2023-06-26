Против Okko завели три дела о демонстрации нетрадиционных отношений среди детей

Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал три административных дела в отношении онлайн-кинотеатра Okko, сообщила 26 июня объединенная пресс-служба городских судов. Протоколы были составлены по статье о распространении среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ).

Как следует из материалов дела, в период с 22 марта по 6 апреля онлайн-кинотеатр демонстрировал в общей сложности 16 кинолент, "содержащих демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений". Показы сопровождались пометкой "16+". В числе этих фильмов оказались, в частности, "Александр", "Семейка Тенненбаум" и "Черный лебедь".

Материалы переданы судье.

Ранее Останкинский районный суд Москвы зарегистрировал протокол о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ), составленный в отношении телеканала "Еврокино". На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил о 24 протоколах, составленных из-за демонстрирования детям контента на ЛГБТ-тематику.

Фото: ЗАКС.Ру