Суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении телеканала "Еврокино" о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних

Останкинский районный суд Москвы зарегистрировал протокол о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ), составленный в отношении телеканала "Еврокино", следует из карточки на сайте столичных судов общей юрисдикции. Внимание на это обратила 26 июня "Медиазона"*.

Дата заседания по делу пока не назначена. Что именно послужило причиной для составления протокола, неизвестно.

Наказание по вменяемой телеканалу статье предполагает для юрлиц наложение штрафа в размере до двух миллионов рублей либо же приостановку деятельности на срок до 90 суток.

Ранее на полмиллиона рублей по указанной статье была оштрафована телекомпания "Русский репортаж". На прошлой неделе РКН сообщил, что выписал 24 протокола о демонстрации ЛГБТ-тематики среди несовершеннолетних.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

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