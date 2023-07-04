"Кинопоиск" получил штраф в размере миллиона рублей из-за пропаганды ЛГБТ

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал "Кинопоиск" на 1 млн рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних в интернете (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ) , передаёт РИА Новости.

Поводом для составления протокола стало отсутствие маркировки "18+" на фильмах "Идеальные незнакомцы", "Бриджит Джонс. Грани разумного", "Английский цирюльник", "Ещё три свадьбы", "Жадность", "Отель номер 6" и "Дылда".

Протокол в отношении сервиса составил Роскомнадзор.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что в 2023 году в России было составлено 33 протокола на онлайн-кинотеатры и телеканалы по статье о пропаганде ЛГБТ. Закон о полном её запрете подписал в декабре прошлого года президент Владимир Путин.

Фото: ЗАКС.Ру