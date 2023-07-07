Роскомнадзор рекомендовал платформам самостоятельно маркировать контент с ЛГБТ-тематикой

Фильмы и сериалы с демонстрирующим ЛГБТ контентом должны маркироваться возрастной пометкой "18+" вне зависимости от прокатных удостоверений, заявили 7 июня ТАСС в Роскомнадзоре. В ведомстве уточнили, что следить за правильностью таких обозначений следует непосредственно сервисам, занимающимся распространением видеоматериалов.

Как считают в РКН, онлайн-платформам полагается следовать требованиям законодательства и учитывать наличие сцен с демонстрацией ЛГБТ при выборе возрастной маркировки. Кроме того, по мнению ведомства, они должны "самостоятельно вносить необходимые изменения в медиатеки, а также выявлять и удалять с принадлежащих им ресурсов все материалы с ЛГБТ-пропагандой".

Фильмы с ЛГБТ-тематикой должны в обязательном порядке иметь возрастное ограничение "18+", уточнили в Роскомнадзоре. Как объяснили в регуляторе, большинство лент имеют устаревшие прокатные удостоверения, поскольку те были выданы еще до вступления в силу закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ был подписан президентом Владимиром Путиным 5 декабря 2022 года. Накануне в РПЦ заявили о необходимости усилить борьбу с литературой на соответствующую тематику.

Ранее ряд платформ получили штрафы по статье о распространении среди несовершеннолетних информации на тему нетрадиционных отношений. Так, деньги были взысканы с "Кинопоиска", Start и телекомпании "Русский репортаж".

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