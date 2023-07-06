В РПЦ призвали усилить борьбу с литературой на тему ЛГБТ

В России сейчас по-прежнему остается доступным для аудитории значительное количество рассчитанных на молодежь книг с пропагандой нетрадиционных отношений, поделился мнением замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По заявлению представителя РПЦ, в ходе анализа медиаполя в России было выявлено "огромное количество книг" на тему ЛГБТ, ориентированных на молодежную аудиторию.

"Думаю, что тут ожидаются новые шаги, направленные на борьбу с этим вызовом, потому что антисемейная пропаганда будет продолжать искать бреши в нашем информационном поле, чтобы разрушать идентичность и сознание наших сограждан, прежде всего молодого поколения", - предположил Кипшидзе на пресс-конференции в ТАСС.

Спикер о необходимости "детального правового регулирования" и реакции общества в этом вопросе. По его мнению, "без общественных организаций традиционного толка невозможно изменить нравственный климат в обществе". В связи с этим он объявил, что церковь рассчитывает на активность "всех тех, кто готов предпринимать усилия".

В начале декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России. Накануне стало известно, что Роскомнадзор составил протокол о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних в отношении гендиректора компании "Яндекс" Артема Савиновского.

Фото: pixabay