В России завершился весенний призыв

Весенний призыв завершился в России, проинформировало 15 июля Министерство обороны. Всего с начала апреля в ряды армии и других формирований были призваны 147 тысяч человек.

"Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", — сообщили в Минобороны.

Из числа призывников около 490 человек были направлены в научные и научно-производственные роты. Еще около 200 призывников были направлены в спортивные роты, речь идет о членах сборной России по олимпийским видам спорта.

Как сообщается, отслужившие свой срок призывники были своевременно уволены с военной службы и отправлены по домам.

Весенний призыв стартовал в России 1 апреля. Минобороны рассчитывало призвать 147 тысяч новобранцев по всей стране, включая три тысячи человек из Петербурга.

Фото: Минобороны России