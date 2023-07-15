Минздрав предложил признать утратившим силу приказ о порядке выдачи справки о смене пола

Министерство здравоохранения опубликовало проект приказа о признании утратившим силу документа, касающегося порядка выдачи медицинскими организациями справки о смене пола. Ознакомиться с бумагой можно на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2017 № 850н "Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола"", — говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, инициатива преследует цель приведения законодательства, регулирующего вопросы смены пола в России, в соответствие с ранее принятым Госдумой законом, запрещающим операции по изменению пола и государственную регистрацию смены пола без медицинского вмешательства.

Закон о запрете смены пола был единогласно принят Государственной думой в третьем чтении в минувшую пятницу.

Фото: ЗАКС.Ру