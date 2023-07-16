ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:30

В Пулково задерживается очередной рейс до Антальи

фото ЗакС политика В Пулково задерживается очередной рейс до Антальи

Из петербургского аэропорта Пулково не может вылететь в Анталью самолёт авиакомпании Southwind Airlines, передаёт "Фонтанка". Рейс задерживается на 14 часов.

Пассажиры прошли необходимые предполётные процедуры ещё ночью, однако при посадке на табло их ждал неприятный сюрприз: сообщение уведомило их о том, что раньше 16:00 в воскресенье, 16 июля, борт в Турцию не отправится.

Путешественникам предложили либо отправиться домой, либо заселиться в гостиницу. По словам одной из пассажирок, причина задержки рейса кроется якобы в плохом самочувствии одного из пилотов.

Накануне на пару часов задержали рейс Turkish Airlines в Анталью из-за технической неисправности воздушного судна.

Подобные проблемы с вылетом в Турцию уже случались в Петербурге в начале июля.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама