В Пулково задерживается очередной рейс до Антальи

Из петербургского аэропорта Пулково не может вылететь в Анталью самолёт авиакомпании Southwind Airlines, передаёт "Фонтанка". Рейс задерживается на 14 часов.

Пассажиры прошли необходимые предполётные процедуры ещё ночью, однако при посадке на табло их ждал неприятный сюрприз: сообщение уведомило их о том, что раньше 16:00 в воскресенье, 16 июля, борт в Турцию не отправится.

Путешественникам предложили либо отправиться домой, либо заселиться в гостиницу. По словам одной из пассажирок, причина задержки рейса кроется якобы в плохом самочувствии одного из пилотов.

Накануне на пару часов задержали рейс Turkish Airlines в Анталью из-за технической неисправности воздушного судна.

Подобные проблемы с вылетом в Турцию уже случались в Петербурге в начале июля.

Фото: ЗАКС.Ру