Ещё один рейс Turkish Airlines задерживается на вылет из Пулково до Антальи

Очередной рейс авиакомпании Turkish Airlines задерживается на вылет из петербургского аэропорта Пулково до Антальи. Внимание на это обратил 78.ru.

В онлайн-табло воздушной гавани указывается, что рейс TK 3677 отложен до 17:20 среды, 5 июля, хотя должен был вылететь в 22:55 вторника.

Горячая линия авиакомпании известила, что задержка обоснована поздним прибытием самолёта.

Отметим, что на минувших выходных на вылет из Пулково задержали сразу три рейса Turkish Airlines, летевших в Анталью. Один из рейсов отложили более чем на сутки. Задержка объяснялась технической поломкой судна: необходимую деталь ждали из Стамбула.

В понедельник, 3 июля, аналогичная ситуация вышла ещё с двумя турецкими рейсами.

Транспортная прокуратура начала проверку.

Фото: ЗАКС.Ру