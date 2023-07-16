Лия Ахеджакова выиграла суд по обжалованию отказа в заведении дела против создателей её фейк-аккаунтов

Народная артистка России Лия Ахеджакова на минувшей неделе выиграла суд по обжалованию отказа в возбуждении административного дела против создателей её фейковых аккаунтов в соцсетях, известила у себя в Telegram-канале член Совета по правам человека Ева Меркачева.

На данный момент все подобные аккаунты заблокированы.

Решение вынес Симановский суд Москвы.

Следует напомнить, что ранее глава Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с требованием признать Ахеджакову иностранным агентом. Чиновника возмутило, что актриса часто даёт интервью оппозиционерам и украинским телеканалам.

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