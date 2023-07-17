Следком возбудил уголовное дело о теракте в связи с ЧП на Крымском мосту

Следственный комитет сообщил 17 июля о возбуждении уголовного дела о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с ЧП на Крымском мосту. В произошедшем ведомство обвинило спецслужбы Украины.

"По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста", — говорится в сообщении СК.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина, их несовершеннолетняя дочь пострадала. Как сообщалось ранее, жертвами стали жители Белгородской области.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что причиной происшествия на Крымском мосту стала атака двух украинских беспилотников. "В 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста", — транслирует заявление комитета РИА Новости.

Фото: ЗАКС.Ру