ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:34

Следком возбудил уголовное дело о теракте в связи с ЧП на Крымском мосту

фото ЗакС политика Следком возбудил уголовное дело о теракте в связи с ЧП на Крымском мосту

Следственный комитет сообщил 17 июля о возбуждении уголовного дела о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с ЧП на Крымском мосту. В произошедшем ведомство обвинило спецслужбы Украины.

"По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста", — говорится в сообщении СК.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина, их несовершеннолетняя дочь пострадала. Как сообщалось ранее, жертвами стали жители Белгородской области.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что причиной происшествия на Крымском мосту стала атака двух украинских беспилотников. "В 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста", — транслирует заявление комитета РИА Новости.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама