Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту

Двое жителей Белгородской области погибли при проезде по Крымскому мосту, рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале утром 17 июля. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения средней степени тяжести.

"Пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, <...> в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область. Самое тяжелое — её родители погибли, папа и мама", — написал губернатор Белгородской области.

Согласно Telegram-каналу оперативного штаба Краснодарского края, у ребенка предварительно диагностирована черепно-мозговая травма.

После ЧП на мосту приостановили движение транспорта. К настоящему времени здесь возобновили железнодорожные перевозки. Как сообщил ТАСС, первый поезд из Симферополя в Москву отправился по мосту со станции в Керчи.

В октябре прошлого года на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате которого погибли четыре человека, двое из которых были петербуржцами. Происшествие привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Следственный комитет квалифицировал его как теракт. В декабре по мосту возобновили движение автотранспорта.

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