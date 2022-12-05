На восстановленной стороне Крымского моста вновь открыли движение машин

По разрушенной в октябре правой части Крымского моста вновь пустили автомобили после ремонта, пишет "Интерфакс" со ссылкой на ФКУ Упрдор "Тамань".

"5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста", - говорится в сообщении.

Напомним, что взрыв на мосту через Керченский пролив прогремел утром 8 октября, в результате чего обрушились два автомобильных пролета и воспламенились семь железнодорожных цистерн с горючим. Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по факту инцидента, сообщал о трех погибших.

Полностью инженерные работы на мосту, включая восстановление железнодорожной инфраструктуры, планируют закончить только к декабрю следующего года.

Фото: скриншот видеозаписи Следственного комитета