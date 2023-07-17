Либерал-демократ предложил запретить эвакуацию машин со знаком "Инвалид"

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о запрете эвакуации на штрафстоянку автомобилей со знаком "Инвалид". Автором инициативы выступил председатель парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

"Проект федерального закона <...> предусматривает запрет на задержание транспортного средства, на котором установлен опознавательный знак "Инвалид", что также <...> позволит пресекать недобросовестные действия представителей органов власти, уполномоченных на принятие соответствующих решений", — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Автор законопроекта предлагает перемещать в случае возникновения необходимости подобные машины на ближайшее доступное место, где они не будут мешать движению транспорта и пешеходов. Информировать автовладельцев о перемещении их машин Нилов считает нужным через портал Госуслуг с дублирующим СМС-уведомлением.

В конце июня Нилов предлагал отменить проведение ЕГЭ, мотивируя это психологическими срывами среди выпускников.

Фото: ЗАКС.Ру