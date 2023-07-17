ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:27

Либерал-демократ предложил запретить эвакуацию машин со знаком "Инвалид"

фото ЗакС политика Либерал-демократ предложил запретить эвакуацию машин со знаком "Инвалид"

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о запрете эвакуации на штрафстоянку автомобилей со знаком "Инвалид". Автором инициативы выступил председатель парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

"Проект федерального закона <...> предусматривает запрет на задержание транспортного средства, на котором установлен опознавательный знак "Инвалид", что также <...> позволит пресекать недобросовестные действия представителей органов власти, уполномоченных на принятие соответствующих решений", — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Автор законопроекта предлагает перемещать в случае возникновения необходимости подобные машины на ближайшее доступное место, где они не будут мешать движению транспорта и пешеходов. Информировать автовладельцев о перемещении их машин Нилов считает нужным через портал Госуслуг с дублирующим СМС-уведомлением.

В конце июня Нилов предлагал отменить проведение ЕГЭ, мотивируя это психологическими срывами среди выпускников.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама