Матери-студентки из Ленобласти могут получить помощь по уходу за детьми

Власти Ленинградской области намерены принять ряд мер к стимулированию рождаемости, рассказали в пресс-службе региональной администрации 17 июля. Меры по поддержке семей и женщин распорядился принять губернатор Александр Дрозденко в ходе аппаратного совещания.

Как следует из сообщения пресс-службы, реализация мер запланирована на ближайшие два-три года. Особое внимание региональные чиновники намерены уделить семьям участников СВО, в которых есть дети.

Среди прозвучавших предложений оказались увеличение количества семейных МФЦ и создание новых мест в яслях, а также субсидирование дородового сопровождения в роддомах региона. Кроме того, на совещании высказались о возможности поддержки в уходе за детьми для матерей-студенток.

Ранее стало известно, что в Петербурге насчитывается свыше 54 тысяч многодетных семей.

Фото: ЗАКС.Ру