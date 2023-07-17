Суд в Петербурге рассмотрит дело о взятке против экс-сотрудника Госстройнадзора

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки в крупном размере ( п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) в отношении 60-летнего бывшего сотрудника Госстройнадзора. Дело передано для рассмотрения по существу в Куйбышевский районный суд, уточнили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в конце 2018 года обвиняемый получил через посредника 650 тысяч рублей за подписание акта об отсутствии нарушений пожарной безопасности на углубленной автостоянке. Также ему в вину ставится подписание документов о соответствии построенного многоэтажного гаража правилам пожарной безопасности в 2020 году. При этом чиновник якобы знал о наличии нарушений пожарной безопасности в сооружении.

Ранее в Москве по делу о получении взятки был задержан замглавы Минцифры Максим Паршин. Басманный суд столицы отправил его под домашний арест до 12 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру