Законопроект о праве Росгвардии на военную технику внесен в Госдуму

На рассмотрение Государственной думы 17 июля поступил законопроект о предоставлении Росгвардии права иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику. Авторами инициативы выступили депутаты Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн.

Проект предполагает внесение поправок в закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" в части применяемых Росгвардией средств. Парламентарии предложили заменить используемые в нынешней редакции термины "оружие" и "боевая техника" на соответственно "вооружение" и "военная техника".

Сейчас Росгвардия располагает транспортными самолетами, боевыми, транспортными и многоцелевыми вертолетами, бронетранспортерами, катерами, инженерной и иными видами техники и вооружения. "Фактически законопроектом предлагается через уточнение понятийного аппарата привести текст действующих норм федерального закона в соответствие с реальностью, что позволит уточнить существующие правовые пробелы и придаст изменяемым нормам формальную определенность", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее стало известно о планах руководства страны вооружить Росгвардию тяжелой техникой. Как утверждал Хинштейн, подобное решение было принято еще в начале года и потому никак не связано с мятежом ЧВК "Вагнер", произошедшем в конце июня.

Фото: ЗАКС.Ру