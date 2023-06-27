Хинштейн: Передача техники ЧВК "Вагнер" Росгвардии не обсуждается

Принадлежащая ЧВК "Вагнер" военная техника не будет в ближайшее время передана в распоряжение Росгвардии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн со ссылкой на свои источники в органах власти.

"Всю технику планируется закупать в рамках гособоронзаказа", - добавил единоросс.

Заявки на закупку техники были составлены еще весной.

"Решение об оснащении Росгвардии тяжелой военной техникой было принято президентом в начале года и не связано с последними событиями", - рассказал Хинштейн.

Утром 27 июня Минобороны заявило, что тяжелую технику ЧВК "Вагнер" передадут Вооруженным силам. Этим же утром ФСБ закрыло уголовное дело о попытке мятежа (ст. 279 УК) в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В субботу он отказался от похода на Москву. В настоящее время он находится в Белоруссии.

Фото: ЗАКС.Ру