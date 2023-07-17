МО "Волковское" потратит на установку кондиционеров в муниципалитете до 600 тысяч рублей

Местная администрация МО "Волковское" решила установить в помещении муниципалитета на Стрельбищенской улице шесть кондиционеров. На них готовы потратить до 602 тысяч рублей, следует из закупки, опубликованной 17 июля. Новое оборудование должно появиться до середины августа.

Всего муниципалы решили приобрести шесть сплит-систем двух типов мощности: на помещения более 20 и 50 кв. метров. Кондиционеры должны иметь функции автоматической поддержки температуры, а также режимы вентиляции и осушения. Регулировать температуру собираются с помощью пульта дистанционного управления.

Одну сплит-систему для небольшого помещения оценили в 93 тысячи рублей. Муниципалам потребовалось пять таких устройств. Более мощный кондиционер может обойтись 132 тысячи рублей. Его закупят в единственном экземпляре.

Напомним, в конце июня Контрольно-счетная палата подвела итоги экономического и социального развития муниципальных образований города. МО "Волковское" заняло последнюю строчку рейтинга в своей группе.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру