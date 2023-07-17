В Песках отреставрируют дом Полежаева

Чиновники из Государственной административно-технической инспекции Петербурга санкционировали ремонтные работы в доходном доме Полежаева, признанного региональным памятником, сообщается на сайте Смольного. Здание расположено на углу Старорусской и Новгородской улиц в Центральном районе.

Фасады отреставрирует АО "Возрождение". Работы должны завершиться в июле 2026 года.

Дом купца Михаила Полежаева в стиле модерн был построен в середине 1910-х годов по проекту архитектора Ивана Яковлева. Он встречается в телесериале "Мастер и Маргарита", снятом Владимиром Бортко.

фото: пресс-служба ГАТИ