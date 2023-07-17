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Новости 19:42

Российский бизнес производителя Zewa и Libero купили более чем за 100 млн долларов

фото ЗакС политика Российский бизнес производителя Zewa и Libero купили более чем за 100 млн долларов

Завершилась сделка по продаже российских активов шведской компании Essity. которая производит средства личной гигиены марок Zewa, Libero и Libresse. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Бизнес приобрело ООО "Новые технологии" под руководством бизнесмена Игоря Шилова. С контрагентом он расплатился наличными. Сумма завершившейся 17 июля сделки составила 1,2 млрд шведских крон (примерно 117 млн долларов).

Один из приобретенных россиянином заводов располагается в Светлогорске (Ленинградская область). До последнего времени на нем трудилось более трехсот человек.

Желание покинуть российский рынок представители Essity впервые озвучили вскоре после начала военной спецоперации.

фото: pixabay


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