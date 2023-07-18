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На петербуржца составили два протокола о дискредитации армии из-за постов во "ВКонтакте"

фото ЗакС политика На петербуржца составили два протокола о дискредитации армии из-за постов во "ВКонтакте"

В отношении жителя Петербурга были составлены два административных протокола по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за публикаций во "ВКонтакте", рассказал он "ОВД-Инфо"*. Сам гражданин при этом пожелал сохранить свою анонимность.

Первый протокол был составлен из-за репоста инфографики "Медиазоны"** со сравнением потерь российской армии за год проведения СВО с потерями советских войск за время войны в Афганистане. Второй протокол касался репоста о 23-летнем автомеханике из Бурятии. В публикации говорилось, что он был мобилизован для участия в спецоперации и погиб в октябре прошлого года.

Ранее в Москве полиция составила протоколы о дискредитации армии из-за выкрикивания лозунгов на концерте Дианы Арбениной.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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