"Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о праве жильцов запрещать продажу спиртного в их доме

Жильцы многоквартирных домов должны получить право запрещать торговлю алкоголем в стенах своих зданий, говорится в законопроекте фракции "Новые люди". Как сообщил 18 июля ТАСС, документ будет внесен на рассмотрение Государственной думы.

Авторы проекта предлагают позволить собраниям собственников квартир в том числе устанавливать запреты на продажу спиртного в магазинах, а также в точках общественного питания, расположенных в их домах. Для этого предполагается внести соответствующие поправки в Жилищный кодекс и в закон о госрегулировании производства и продажи алкоголя в России.

"Мы считаем, что полный запрет на торговлю алкоголем в жилых домах не нужен. Но предлагаем запрещать продажу алкоголя общим собранием жильцов", — высказался в беседе с информагентством один соавторов проекта, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Парламентарий сослался на "сотни жалоб", которые поступают в связи с работой баров и "наливаек". Он выразил мысль, что люди имеют право избавиться от источников "пьяного шума по ночам", мешающего им спать.

Ранее стало известно о том, что петербургская компания хочет установить в метро Новосибирска турникет, который не пропускает пассажиров с перегаром.

Фото: ЗАКС.Ру