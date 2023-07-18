Горизбирком не удовлетворил жалобу "Яблока" на формирование УИК

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказалась удовлетворять требования "Яблока" об отмене решений территориальных избиркомов о формировании участковых комиссий. Решение принято на заседании 18 июля.

Ряд территориальных комиссий не назначил представителей "Яблока" в УИК. В большинстве случае использовалось рейтинговое голосование, возможность которого прописана в методических рекомендация Центризбиркома, напомнил заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа.

Он сообщил, что "Яблоко" в своих доводах ссылалось на нормы федерального законодательства, по которым парламентские партии должны получить не менее половины мест в избиркомах. Это положение не нарушено, заявил Зацепа:

- Предлагаемый рабочей группой проект решения основан на том, что единственным способом нарушить требование пункта 5 статьи 27 о назначении не менее половины состава участковых комиссий по предложению парламентских партий, можно только одним способом — назначить менее половины, когда предложений половина или больше.

Член Горизбиркома от "Яблока" Павел Шапчиц на заседании заявил, что при формировании УИК произошла дискриминация партии по политическим мотивам. Он привел статистику, по которой у "Единой России" 0,1% отказов во вхождении ее представителей в комиссии, а у "Яблока" — 38%.

Нельзя объяснить отказы при рейтинговом голосовании и тем, что "яблочники" выдвинули некомпетентные кандидатуры, считает Шапчиц. Он отметил, что в ряде ТИК в участковые комиссии не прошел ни один представитель партии, а в некоторых — наоборот.

На голосование членам Горизбиркома предложили два проекта решения: от рабочей группы — отказать "Яблоку", а также от Шапчица — удовлетворить требования партии. Большинство членов ГИК проголосовало за первый документ.

Ранее ЗАКС.Ру подробно рассказывал об отказах представителям оппозиционных партий во вхождении в участковые комиссии. В некоторые УИК не прошли кандидаты от "Яблока", "Справедливой России – За правду" и КПРФ.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру