В Госдуму внесен проект о сроке в колонии за оправдание экстремизма

На рассмотрение Госдумы поступили поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за публичное оправдание или же пропаганду экстремизма. Авторами проекта выступили вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова и Петр Толстой, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, а также глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев. Все депутаты состоят во фракции "Единая Россия".

Проект предусматривает внесение изменений в статью 280 Уголовного кодекса, касающуюся публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Авторы инициативы предлагают расширить круг ее применения, установив также ответственность за публичное оправдание или пропаганду экстремизма.

"Наказание по этой статье предусмотрено от штрафа до 300 тысяч рублей и вплоть до пяти лет лишения свободы", — уточнил 18 июля Пискарев в своем Telegram-канале.

В пояснительной записке парламентарии упоминают случаи массовой стрельбы в учебных заведениях. По их версии, "массшутинг в России приобретает масштабы, сравнимые с экстремизмом" и даже "приобретает статус "модного" движения", причем в первую очередь среди молодежи. При этом в СМИ и интернете "зафиксирована тенденция оправдания и пропаганды" массовых убийств детей, утверждают авторы проекта, не прибегая к упоминанию примеров. Покончить с оправданием массовых убийств, по мнению депутатов, позволит принятие разработанного ими законопроекта.

Публичным оправданием экстремизма предлагается считать "публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании". Под пропагандой экстремизма законотворцы понимают распространение информации о привлекательности либо же допустимости экстремистской деятельности.

Ранее в России вступил в силу приказ об электронном учете материалов, признанных экстремистскими.

Фото: ЗАКС.Ру