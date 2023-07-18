Минтранс оценил создание инфраструктуры для беспилотников почти в 240 миллиардов рублей

На создание в России инфраструктуры для полетов беспилотных аппаратов потребуется привлечение почти 240 миллиардов рублей до 2030 года, сообщили 18 июля "Известия" со ссылкой на данные Минтранса. Основную их часть планируется выделить из бюджета.

Стоимость создания инфраструктуры для коммерческих запусков дронов может составить 236 миллиардов рублей, следует из паспорта соответствующего федерального проекта. Непосредственно из казны привлекут 231,5 миллиарда рублей, еще 3,3 миллиарда рублей поступят от субъектов страны. Прочие средства планируется взять из внебюджетных источников.

Дороже всего обойдется внедрение в 89 регионах унифицированной системы контроля за полетами беспилотников. На эти цели заложено 168,5 миллиарда рублей. Также 4,9 миллиарда рублей потребуется для обеспечения инфраструктурой 49 аэродромов, находящихся в федеральной собственности, для обеспечения полетов беспилотников. Речь идет о строительстве ангаров, установке радиотехнического и метеорологического оборудования. Еще 28,4 миллиарда рублей выделят на проведение аналогичных работ на 241 посадочной площадке в регионах.

Кроме того, 30 миллиардов рублей потратят на оснащение аэропортов средствами обнаружения и противодействия противоправному применению беспилотников, а пять миллиардов уйдет на обеспечение системы безопасности на 290 маршрутах таких аппаратов.

На прошлой неделе стало известно о намерении Минпромторга ввести до конца 2023 года запрет на государственные закупки дронов зарубежного происхождения.

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