РКН внес дюжину платформ в реестр сервисов для объявлений

В общей сложности 12 интернет-платформ пополнили список сервисов для размещения объявлений, оповестил 18 июля Роскомнадзор. Для сайтов это означает выполнение ряда требований, предъявляемых законодательством.

"Роскомнадзор определил перечень ресурсов, относящихся к сервисам размещения объявлений", — говорится в сообщении ведомства.

В список попали Auto.ru, HeadHunter, SuperJob, "Авито", "Домклик", "Зарплата.ру", "Профи", "Работа.ру", "Циан", "Юла", а также "Яндекс Недвижимость" и "Яндекс Услуги".

После включения в реестр сервисы обязаны будут не допускать размещения материалов с противоправной информацией. Помимо этого, они должны будут разместить счетчик посещаемости, разместить контактные данные и интегрировать сервисы с "Госуслугами" и ЕСИА.

К сервисам размещения объявлений относятся сайты и приложения для онлайн-торговли. Под законодательное регулирование попадают сайты с суточной посещаемостью более 100 тысяч пользователей.

Ранее президент Владимир Путин поручил Роскомнадзору и Генпрокуратуре усилить борьбу с дискриминацией по национальному признаку в СМИ и интернете.

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