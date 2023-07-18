В Псковской области организовали отряд содействия обороне

В Псковской области появился отряд, предназначенный для помощи в обороне и обеспечения безопасности, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Информацией об этом он поделился в видеообращении, опубликованном 18 июля в его Telegram-канале.

"На прошлой неделе подписал распоряжение о создании в Псковской области отряда содействия обороне и безопасности "Дружина". 14 июля соответствующее АНО было зарегистрировано", — поведал Ведерников.

Как уточнил чиновник, созданная организация займется вопросами обороны, общественной безопасности и гражданской обороны, а также помощью гражданам в случае чрезвычайной ситуации. "Дружина" объединит в себе "муниципальные команды неравнодушных людей", созданные в каждом районе и городе региона. Команды получат учебный план, сейчас начинается отбор первичного актива отряда.

Ранее Ведерников высказался в пользу переноса памятника революционеру Владимиру Ленину в центре Пскова на новое место. По его мнению, на занимаемой сейчас локации можно было бы разместить фонтан.

Фото: ЗАКС.Ру