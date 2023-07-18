Госдума повысила срок пребывания военнообязанных в запасе

Государственная дума на заседании 18 июля приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении предельного возраста пребывания военнообязанных в запасе. Документ также предусматривает повышение возраста нахождения граждан в мобилизационном резерве.

Поправки вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе". Нововведение предусматривает повышение возраста пребывания в запасе граждан со званиями солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Для относящихся к первому разряду он увеличивается с 35 до 40 лет, для относящихся ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.

Также закон предусматривает увеличение предельного возраста нахождения в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших — 60 лет, для прочих граждан — 55 лет. При этом предельный возраст пребывания в резерве составит для высших офицеров 70 лет.

"Кроме того, в соответствии с законом граждане РФ, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на военную службу по контракту для участия в проведении Вооруженными силами РФ операций за пределами страны", — отметили в пресс-службе Госдумы.

Ранее на рассмотрение парламента поступил законопроект о наказании за публичное оправдание экстремизма. Авторами инициативы выступили пятеро депутатов от "Единой России", в том числе двое в статусе вице-спикеров Госдумы.

Фото: ЗАКС.Ру