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Новости 15:43

Главой аппарата Заксобрания станет бывшая сотрудница КТР

фото ЗакС политика Главой аппарата Заксобрания станет бывшая сотрудница КТР

Освободившееся место руководителя аппарата Законодательного собрания Петербурга займет начальник секретариата Анна Гиндина, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе парламента 18 июля. Ранее Гиндина три года работала в комитете территориального развития в Петербурге, где возглавляла сектор по вопросам муниципальной службы. 

До работы в КТР чиновница трудилась в комитете государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Петербурга. Была ведущим специалистом отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Напомним, предыдущий глава аппарата Денис Царегородцев 17 июля был назначен председателем комитета территориального развития. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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