Главой аппарата Заксобрания станет бывшая сотрудница КТР

Освободившееся место руководителя аппарата Законодательного собрания Петербурга займет начальник секретариата Анна Гиндина, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе парламента 18 июля. Ранее Гиндина три года работала в комитете территориального развития в Петербурге, где возглавляла сектор по вопросам муниципальной службы.

До работы в КТР чиновница трудилась в комитете государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Петербурга. Была ведущим специалистом отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Напомним, предыдущий глава аппарата Денис Царегородцев 17 июля был назначен председателем комитета территориального развития.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру