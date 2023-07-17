Царегородцев возглавил комитет территориального развития

Комитет территориального развития Петербурга получил нового главу, сообщили 17 июля в администрации губернатора. Согласно подписанному распоряжению Александра Беглова, председателем комитета стал Денис Царегородцев.

"Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о назначении с 17 июля на должность председателя комитета территориального развития Санкт-Петербурга Дениса Царегородцева", — говорится в сообщении Смольного.

До последнего времени Царегородцев занимал пост главы аппарата петербургского Заксобрания. Ранее он уже работал в комитете территориального развития в должности заместителя главы.

До начала лета комитет возглавляла давняя соратница Беглова по работе Наталья Чечина. В результате кадровых перестановок в городском правительстве она была назначена вице-губернатором. Временно исполняющей обязанности главы комитета после этого стала Елена Кудрявцева.

Фото: ЗАКС.Ру