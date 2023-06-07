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Новости 15:45

Беглов сделал главу КТР Чечину вице-губернатором

фото ЗакС политика Беглов сделал главу КТР Чечину вице-губернатором

Петербургский губернатор Александр Беглов утвердил кадровые перестановки в городском правительстве. Многолетняя соратница Беглова , до последнего времени возглавлявшая комитет территориального развития, стала вице-губернатором. Вместо нее временно исполнять обязанности главы комитета будет Елена Кудрявцева. На своем новом посту Чечина будет курировать деятельность КТР, а также комитет по молодежной политике (ранее его курировал Борис Пиотровский) и комитет по социальной политике (ранее его курировал Олег Эргашев).

Перераспределились обязанности и между другими вице-губернаторами. Так, Валерий Пикалев, курировавший деятельность КИО, будет отвечать за комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. В свою очередь, КИО "достался" Николаю Линченко

Комитет по контролю за имуществом, который ранее курировал сам Беглов, теперь находится в ведении "финансового" вице-губернатора Алексея Корабельникова. Наконец, за работу КГИОП теперь ответствен Валерий Москаленко. До 7 июня охрана памятников была сферой компетенции Николая Линченко.

В свою очередь, к обязанностям Беглова добавился контроль за работой всех восемнадцати районных администраций.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Корабельников Алексей Алексеевич
Линченко Николай Викторович
Москаленко Валерий Николаевич
Пикалев Валерий Иванович
Пиотровский Борис Михайлович 
Чечина Наталья Валентиновна
Эргашев Олег Николаевич




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