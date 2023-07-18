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Новости 15:48

На проспекте Луначарского начали модернизировать систему освещения

фото ЗакС политика На проспекте Луначарского начали модернизировать систему освещения

На севере Петербурга стартовала реконструкция системы наружного освещения на проспекте Луначарского, передает пресс-служба Смольного. Работы на одной из самых длинных улиц в городе потребуют прокладки более 14 тысяч метров подземного кабеля. Протяженность обновленных воздушных линий составит почти 10 тысяч километров.

"Важно, что реконструкция проводится комплексно. Такой подход обеспечивает равномерное распределение света на всем протяжении магистрали, улучшает освещенность проезжей части и тротуаров", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

На проспекте смонтируют 738 энергосберегающих светильников и 248 опор освещения. На всем протяжении проезжей части введут в эксплуатацию автоматизированную систему управления уличным освещением, которая позволит быстро устранять технические неисправности.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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