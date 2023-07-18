Ударившая полицейского петербурженка получила штраф

Выборгский районный суд Петербурга приговорил к 30 тысячам рублей штрафа Елизавету Брюханкову, которой инкриминировали нападение на представителя правоохранительных органов (ч. 1 ст. 318 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, женщина признала собственную вину.

Инцидент имел место в микрорайоне новостроек на Парнасе в июне нынешнего года. Суд установил, что в нетрезвом виде фигурантка ударила сотрудника полиции ногой в пах, чем причинила ему боль. При вынесении юридического решения приняли во внимание, что Брюханкова воспитывает и содержит малолетнего ребенка.

Несколькими часами ранее за аналогичное деяние Невский районный суд назначил штраф в размере 40 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру