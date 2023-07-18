"Почта России" оценила доход от налога с маркетплейсов в 25 млрд рублей

Гендиректор "Почты России" Михаил Волков рассказал в Совете Федерации о будущем налоге для маркетплейсов, поступления от которого будут идти его компании. Как и сообщалось ранее, налогом в размере 0,5% от квартального оборота будут облагать крупных участников рынка с годовой выручкой от одного миллиарда рублей.

"0,5% – это где-то порядка 24-25 млрд рублей. На сегодняшний день тот расчет, который мы сделали, мы представили Минфину и в Минэк, он сейчас прорабатывается, коллеги в целом его подтверждают", - приводит речь Волкова "Интерфакс".

Главную проблему почтовой компании, а именно убыточность работы в глубинке, такой размер поступлений полностью не решит. По оценке монополиста, на социально значимые услуги в сельской местности АО тратит 36 млрд рублей ежегодно. В случае, если введение нового налога одобрят в правительстве, начать взимать его смогут не раньше, чем через год. По мнению гендиректора "Почты России", для крупных маркетплейсов фискальное нововведение станет посильным грузом.

Фото: ЗАКС.Ру