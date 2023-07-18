"Сбербанк" начал разблокировку счетов людей, жертвовавших деньги на помощь беженцам

"Сбербанк" разблокировал доступ к счетам около 20-30 людей, перечислявших деньги на помощь беженцам с Украины. Об этом ЗАКС.Ру сообщил депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский.

По его словам, волонтеры проверяли свои счета и обнаружили, что доступ к ним открыт. "Сбербанк" им каких-либо пояснений о произошедшем не дал, уточнил Вишневский:

- Никому ничего не объяснили. Просто вдруг восстановился доступ в "Сбербанк Онлайн" и ко всем операциям.

Депутат считает, что в разрешении проблемы помогли общественная огласка и множество обращений в банк. Вишневский добавил, что счета собиравших на помощь беженцам остаются недоступными. Как быстро они будут разблокированы, станет понятно в ближайшие дни, предположил парламентарий.

Напомним, ранее петербуржцы, которые собирали средства на помощь беженцам с Украины, сообщили о закрытии доступа к их счетам со стороны "Сбербанка". В кредитной организации сослались на закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Подробных разъяснений в "Сбербанке" не дали. Позже об ограничении доступа к счетам сообщили люди, которые перечисляли деньги активистам.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру