Смольный призвал предприятия в дни саммита "Россия - Африка" отправить сотрудников на удаленку

Петербургское правительство рекомендовало начальникам городских предприятий и организаций перевести сотрудников на удаленный режим работы 26-28 июля, в дни проведения саммита "Россия - Африка". Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Чиновники сделали исключение для специалистов, задействованных в системах городского жизнеобеспечения, и работников, от которых напрямую зависит функционирование предприятий.

"Эта мера позволит нам не только снизить транспортную нагрузку на основные городские магистрали в дни проведения ключевых мероприятий, но и поможет обеспечить нормальное функционирование городского общественного транспорта и экстренных служб", - приводит пресс-служба Смольного позицию Беглова.

По прогнозам городского правительства, будет затруднено движение на Московском и Витебском проспектах, а также Пулковском и Петергофском шоссе. Накануне стало известно, что из-за саммита перекроют въезд в Шушары.

Сотрудники органов исполнительной власти города, согласно постановлению, будут работать 26-28 июля в дистанционном режиме.

Фото: ЗАКС.Ру