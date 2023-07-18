На Михаила Зыгаря* составили "иноагентский" протокол

Столичные правоохранители составили административный протокол в отношении писателя, журналиста и видеоблогера Михаила Зыгаря*.

Его обвиняют в нарушении законодательства об иноагентах. По версии силовиков, он должным образом не маркировал свой контент в интернете, что подпадает под ч. 4 ст. 19.34 КоАП. На карточку дела, которое рассмотрит Басманный суд Москвы, обратила внимание "Медиазона"**.

Зыгарю*, живущему за пределами страны и объявленному иноагентом минувшей осенью, грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

*Минюст внес Михаила Зыгаря в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

фото: Осторожно, Собчак / YouTube (скриншот)