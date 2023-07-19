Бастрыкин поручил доложить о сносе исторического здания на Заозерной улице

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о демонтаже бывших казарм мастеровых и рабочих людей на Заозерной улице, сообщили 19 июля в пресс-службе ведомства. Произошло это после жалобы градозащитников на снос постройки.

"В Главном следственном управлении СК России по г. Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой сложившейся ситуации будет дана надлежащая правовая оценка", — уведомили в Следкоме.

По сообщению пресс-службы, Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ по Петербургу Олегу Бобкову доложить о предварительно выясненных при проверке обстоятельствах.

Ранее активисты движения "Живой город" обратились в Следственный комитет в связи со сносом кирпичных казарм на Заозерной улице, 13. Градозащитники обвинили в произошедшем компанию "Прайд", заподозрив в ее действиях признаки уничтожения или повреждения объектов культурного наследия (ст. 243 УК РФ).

Фото: Telegram-канал "Следком"