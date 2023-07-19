Пиотровский предложил увековечить память покойного лидера "Короля и Шута"

В Петербурге стоило бы выбрать место для увековечения памяти о рок-группе "Король и Шут" и об одном из ее лидеров Михаиле Горшеневе, предложил 19 июля вице-губернатор Борис Пиотровский. По его мнению, сделать это можно было бы после консультаций с родными и близкими музыканта, а также с поклонниками коллектива.

"Мне кажется, есть смысл задуматься об этом. Необходимо посоветоваться с членами семьи Михаила Горшенева, фанатами группы и найти какое-то место в городе, чтобы достойно увековечить память легендарного коллектива", — написал Пиотровский в своей колонке для "Петербургского дневника".

Как именно можно было бы реализовать подобную идею, вице-губернатор не уточнил. В то же время он заметил, что воплощение ее в жизнь не должно повлечь порчу исторического облика Петербурга.

Михаил Горшенев скончался в ночь 19 июля 2013 года в своей петербургской квартире на 40-м году жизни. В минувшем марте его вдова заявила, что выпущенный "Кинопоиском" сериал "Король и Шут" порочит память о ее супруге.

Фото: ЗАКС.Ру