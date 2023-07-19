Цивилев обратился в Смольный из-за задержки подачи горячей воды в домах Кировского района

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев обратился к вице-губернаторам Сергею Дрегвалю и Анатолию Повелию в связи с жалобами жителей Кировского района на нарушение сроков подачи горячей воды в трубах. Парламентарий попросил чиновников объяснить, с чем это связано.

По заявлению Цивилева, на его страницу в соцсети "ВКонтакте" поступают "многочисленные обращения жителей Кировского района". Жители выражают недовольство нарушением сроков подачи горячей воды после проведения плановых испытаний "Теплосетью Санкт-Петербурга". Другие претензии касаются качества воды, а также отсутствия достоверной информации о сроках восстановления горячего водоснабжения.

В качестве примера Цивилев привел дома № 8 и 26 по улице Зины Портновой и дом № 125, к. 4, по Ленинском проспекту. По его словам, плановое отключение горячей воды в них должно было завершиться еще 12 июля, однако по состоянию на утро среды, 19 июля, подача не возобновилась. В случае же с домом № 36, к. 4, по Дачному проспекту произошло повторное отключение горячей воды.

Депутат напомнил, что продолжительность отключения горячего водоснабжения летом не должна превышать 14 дней. Также он напомнил адресатам, что за каждый час превышения этого срока "размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период".

Ранее Цивилев предлагал провести конкурс на худшую управляющую компанию Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру