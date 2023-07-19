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Новости 16:17

Петербургский комздрав обязали обеспечить детей-инвалидов специальным питанием

фото ЗакС политика Петербургский комздрав обязали обеспечить детей-инвалидов специальным питанием

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил одиннадцать исков прокуратуры и постановил немедленно снабдить детей-инвалидов требующимся им специальным питанием. 

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, речь идет о препаратах "Пептамен Юниор", Nutrien Standard Fiber, производящихся в банках для энтерального и зондового питания. Комитет должен обеспечить больных детей указанной продукцией на весь срок лечения каждого из них.

В ближайшее время суд рассмотрит еще 20 аналогичных прокурорских исков.

Фото: ЗАКС.Ру


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