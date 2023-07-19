Путин подключится к саммиту БРИКС по видеосвязи

Предстоящий саммит стран - участниц БРИКС в Йоханнесбурге пройдет с участием российского президента Владимира Путина, который подключится к мероприятию по видеоконференцсвязи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

"Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр Лавров", - объявил официальный представитель главы российского государства.

Ранее офис президента ЮАР сообщил, что Путин не посетит саммит, назначенный на 22-24 августа, "по взаимному согласию". В отличие от него, на встрече будут лично присутствовать руководители ЮАР, КНР, Бразилии и Индии.

Отметим, что Южно-Африканская Республика входит в число стран, признающих так называемый Римский статут и обязанных выполнять решения Международного уголовного суда в Гааге. Последний в марте выдал ордер на арест российского президента. В Кремле возмутились этим решением МУС.

фото: kremlin.ru