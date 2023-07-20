Хинштейн: В запрете росгвардейцам публиковать фотографии нет ничего сверхординарного

В предложении запретить бойцам Росгвардии публикацию фотографий нет ничего необычного, заявил вечером 19 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн. Речь идет о поправке к внесенному им законопроекту об особенностях комплектования войск Росгвардии, внесенной ко второму чтению инициативы.

Суть поправки сводится к запрету росгвардейцам размещать в СМИ и интернете информацию о себе и сослуживцах, в том числе и уволенных со службы, а также о членах их семей, "позволяющую установить место нахождения указанных лиц в определенный период времени другим лицам" или же "раскрыть ведомственную принадлежность к войскам национальной гвардии". Речь идет в том числе о фото- и видеоматериалах.

"В поправке, внесенной нами в закон "О войсках национальной гвардии", нет ничего сверхординарного. Ровно такая норма — запрет на самовольное размещение информации о себе и сослуживцах — уже прописана сегодня в законе "О статусе военнослужащего"", — отметил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Депутат уточнил, что сейчас запрет распространения информации распространяется на всех военнослужащих, в том числе проходящих службу в Росгвардии, однако не затрагивает тех росгвардейцев, "кто имеет спецзвания полиции (например, ОМОН или СОБР)". Предлагаемая поправка "устраняет эти двойные подходы и вводит единые требования для всего личного состава Росгвардии", резюмировал он.

Накануне Госдума приняла в первом чтении и в целом законопроект о праве Росгвардии на военную технику.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна