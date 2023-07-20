Милонов предложил разработать федеральную программу по оборудованию туристических мест туалетами

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минстроя Иреку Файзуллину идею федеральной программы по оборудованию туристических мест и городов общественными туалетами. О своем обращении он написал 20 июля в личном Telegram-канале.

"Попросил <...> рассмотреть возможность создания и внедрения федеральной программы по оборудованию туристических и посещаемых мест, городов, локаций и т. п. объектов необходимым количеством общественных туалетов, оборудованных пеленальными комнатами и местами для кормления грудью", — поведал депутат.

По мысли Милонова, облик общественных туалетов должен будет гармонировать "с тем ансамблем, в котором он предполагается к установке".

Необходимость внедрения федеральной программы парламентарий объяснил "настоящим туристическим наплывом", который якобы переживают российские города. Милонов сослался на поступающие к нему обращения граждан, которые жалуются на недостаток общественных туалетов и пеленальных комнат.

Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский допустил возможность увеличения турпотока в город на 10 % в 2023 году относительно итогов предыдущего года.

Фото: ЗАКС.Ру