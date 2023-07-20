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Новости 12:21

Милонов предложил разработать федеральную программу по оборудованию туристических мест туалетами

фото ЗакС политика Милонов предложил разработать федеральную программу по оборудованию туристических мест туалетами

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минстроя Иреку Файзуллину идею федеральной программы по оборудованию туристических мест и городов общественными туалетами. О своем обращении он написал 20 июля в личном Telegram-канале.

"Попросил <...> рассмотреть возможность создания и внедрения федеральной программы по оборудованию туристических и посещаемых мест, городов, локаций и т. п. объектов необходимым количеством общественных туалетов, оборудованных пеленальными комнатами и местами для кормления грудью", — поведал депутат.

По мысли Милонова, облик общественных туалетов должен будет гармонировать "с тем ансамблем, в котором он предполагается к установке".

Необходимость внедрения федеральной программы парламентарий объяснил "настоящим туристическим наплывом", который якобы переживают российские города. Милонов сослался на поступающие к нему обращения граждан, которые жалуются на недостаток общественных туалетов и пеленальных комнат.

Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский допустил возможность увеличения турпотока в город на 10 % в 2023 году относительно итогов предыдущего года.

Фото: ЗАКС.Ру


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