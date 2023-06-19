Турпоток в Петербург может вырасти на 10 процентов за год, полагает Пиотровский

Рост туристического потока в Петербург может составить по итогам 2023 года 10 % относительно аналогичного показателя годом ранее, предположил вице-губернатор Борис Пиотровский в интервью "Ведомостям". При этом он уточнил, что давать оценки пока рано, поскольку сейчас город находится на пике туристического сезона.

"Туристический поток в 2023 году может вырасти на 10 % по сравнению с прошлым", — высказался Пиотровский, попутно отметив динамичное развитие туристической сферы.

Майские праздники принесли Петербурга около 30 миллиардов рублей, продолжил чиновник. По его словам, за первые четыре месяца этого года Петербург посетили более 1,6 миллиона человек.

"В целом туристическая отрасль Петербурга восстановилась по отношению к 2019 году на 77 %, а заполняемость отелей достигла 87 %. Этому способствует развитие внутреннего и делового туризма", — сообщил вице-губернатор.

Ранее глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев заявил о том, что загрузка петербургских гостиниц в дни ПМЭФ превысила 80 %.

Фото: ЗАКС.Ру