Замглавы Минпросвещения предложил участникам СВО выступить на "Разговорах о важном"

Первый замминистра просвещения Александр Бугаев пригласил участников и ветеранов специальной военной операции принять участие в проведении занятий "Разговоры о важном" в российских школах, сообщил 20 июля ТАСС. Предложение прозвучало на форуме "Справедливость. Забота. Уважение", проводимом фондом поддержки участников СВО "Защитники Отечества".

"Работа по усилению воспитательной повестки в школах сейчас проводится очень активно. <...> Нам представляется важным, чтобы в этих уроках принимали участие вы, дорогие ветераны, дорогие участники специальной военной операции", — заявил Бугаев, обращаясь к слушателям.

В своем выступлении замминистра напомнил о том, что в каждый понедельник в школах теперь проводятся занятия "Разговоры о важном" по единому регламенту и на общую для всех тему. При этом, обращаясь к участника спецоперации, чиновник высказал пожелание, чтобы "знамя того поколения — поколения победителей — сейчас было подхвачено".

Ранее стало известно о том, что президент Владимир Путин одобрил идею создания "школы учителей" наподобие "школы губернаторов" и "школы мэров". Предполагается, что это позволит решить проблему с кадровым резервом педагогов.

Фото: Министерство обороны/ "ВКонтакте"