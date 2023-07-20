Госжилинспекции могут приступить к контролю за собраниями собственников жильцов

Правительственная комиссия по законодательной деятельности поддержала инициативу о контроле за собраниями собственников жилья по поводу капитального ремонта, передают 20 июля "Известия". Соответствующую обязанность предполагается возложить на государственные жилищные инспекции (ГЖИ).

Согласно проекту, жилинспекции должны будут вести реестры протоколов собраний собственников квартир, посвященных вопросам капремонта зданий. Предполагается, что это должно помешать фальсификациям документов и нецелевому расходованию средств.

Как передает издание, ряд экспертов допускают возможность того, что в России фальсифицируется до 90% протоколов собраний владельцев квартир. В свою очередь, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева затруднилась назвать точную долю подделанных бумаг. "Но точно это большая часть протоколов", — прибавила она.

Депутат также отметила, что "такие протоколы подделывают, и деньги в итоге используются нецелевым образом".

По мнению члена Общественного совета при Минстрое Александра Евсеева, ведение реестра протоколов позволит упорядочить информацию о ведении работ по капремонту зданий. В свою очередь, аналитик "Народного фронта" Павел Склянчук указал на то, что ведение реестра протоколов позволит избежать конфликтных ситуаций при смене управляющей компании.

Разворотнева также поведала изданию о планах внести в Госдуму законопроект, обязывающий ГЖИ проверять протоколы собраний жильцов при появлении массовых требований об этом.

Ранее лидер фракции ЛДПР в петербургском ЗакСе Павел Иткин поведал о своих подозрениях в адрес управляющей компании. По версии депутата, УК могла фальсифицировать его подпись в протоколе собрания собственников квартир, чтобы "передать контроль над домами доверенной организации".

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