По поручению Беглова отремонтировали проезд в Московском районе

На юге Петербурга подошел к концу капитальный ремонт Дизельного проезда, инициированный губернатором Александром Бегловым после жалоб местных жителей. Как сообщает пресс-служба Смольного, на улице больше не действуют никакие ограничения и открыто движение транспорта.

Жалобы были связаны с подтоплением дороги и участков между ней и близлежащим жилым комплексом.

Устранение проблемы началось минувшей осенью. С тех пор рабочие уложили почти полтора километра трехслойного асфальтобетонного покрытия и в два раза расширили проезжую часть.

Кроме того, проезд получил тротуары, велодорожку, светофоры, остановки городского транспорта и систему энергосберегающего освещения.

фото: gov.spb.ru