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Новости 18:17

Петербургские чиновники вынесли повторное предостережение любителю гулять со змеей

фото ЗакС политика Петербургские чиновники вынесли повторное предостережение любителю гулять со змеей

Живущий в Петербурге владелец императорского удава получил очередное предостережение от Росприроднадзора. Его личность и место проживания установлены, сообщает ведомство.

На этот раз мужчину заметили гуляющим с редкой змеей, находящейся под угрозой исчезновения, в парке 300-летия Петербурга. Владелец животного вновь не имел при себе переносок и иных специальных средств. В случае, если хозяин удава повторно проигнорирует предостережение, ведомство намерено обратиться в суд для последующего изъятия животного.

"Управление просит не поощрять деятельность таких лиц и не трогать животных, не следует брать змей в руки и т. п. Это может быть небезопасно не только для животного, но и для человека", - говорится в сообщении.

В прошлый раз того же самого императорского удава прокатили в вагоне метро: на разошедшейся по соцсетям видеозаписи змея обвивала поручни.

фото: pixabay


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